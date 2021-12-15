Tanju Özcan'dan 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması: Millet İttifakı seçilmeyecek birini aday gösterirse Cumhurbaşkanı adayı olurum

CHP’li Tanju Özcan bugü, belediye binasında basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin yöneltilen bir soru üzerine "Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanların cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı olduğunu söylemişti" diyen Özcan, geçenlerde bir paylaşımda bulunduğunu anımsatarak; siyasi parti başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini ifade etti.

"KILIÇDAROĞLU KENDİSİNDEN BİR OY FAZLA OY ALACAK BİRİNİ BULURSA ADAYLIĞI ONA VERİR"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Siyasi parti genel başkanları parlamenter sisteme dönünceye kadar yönetimde görev almalıdır" dedikten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için "Millet İttifakı beni aday gösterirse onur duyarım” sözlerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Millet İttifakı'nın bileşenleri sık sık bir araya geliyorlar. Söyledikleri şu, ‘Biz seçimi kazanacak bir adayı kamuoyu önüne sunacağız’ diyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda ‘Millet İttifakı beni aday gösterirse onur duyarım’ dedi. 'Adayım' demedi, 'aday değilim' de demedi. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’nu yakından tanıyan biriyim. Ama ben şuna adım gibi eminim. Sayın Kılıçdaroğlu kendisinden bir oy fazla alacak birini bulduğu an zaten ona verecektir. Millet İttifakı liderleri milletin içine sinen bir cumhurbaşkanı adayı çıkartırsa benim açımdan sorun yok, gurur duyarım”

"100 BİN İMZAYI TOPLAYACAK GÜCÜM VAR"

Açıklamasının devamında 2014 cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'na değinen Özcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

" Milletin kabul etmeyeceği, milletin gönlünde taht kuramayacak bir isimle yola çıkmaya kalkarlarsa işte ben o noktada bir seçenek olarak ortaya çıkabilirim, 100 bin imza toplamak suretiyle. Ama ben şu an durup dururken 100 bin imza toplayayım demiyorum. Sadece Millet İttifakı'na diyorum ki kişisel istekleri bir kenara bırakın. Aklın yolu neyse, rakamlar neyi söylüyorsa, en çok kiminle başarılı olunabilirse bu ülkede onu cumhurbaşkanı adayı olarak çıkartın. Eğer Millet İttifakı bunu yaparsa ki yapacaktır zaten kimsenin söyleyecek sözü olmayacak. Ama Millet İttifakı Allah korusun bir hata yaparsa, milletin gönlünde olmayan birini aday olarak gösterirse, işte ben o zaman duyarlı, sorumlu, devlet tecrübesi olan, milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış biri olarak şu an 100 bin imzayı toplayacak gücümün olduğunu da biliyorum. Çıkmayı seçenek olarak önüme koyarım.“