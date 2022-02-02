Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na büyükelçi tepkisi! "İngilizlerin uşaklığını yapamam!"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul vatandaşı karla cebelleşirken İngiliz büyükelçisi ile balık yemesi gündeme oturmuştu. Ardından İmamoğlu ABD büyükelçisi ile de görüşünce elçilerle bu kadar sık bir araya gelmesi tepki topladı. Parti içinden tepkilere de neden olan bu davranış sonra Tanju Özcan da önemli ifadelere yer verdi.

BASIN MENSUPLARINA KONUŞTU

Kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler vermek için basın toplantısı düzenleyen Özcan daha sonra da kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ve ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüşmeleriyle ilgili yorumu sorulan Tanju Özcan, net konuştu.

"KAPIMDAN AMERİKALI YETKİLİ GİREMEZ"

Kapısından tek bir Amerikalı yetkilinin giremeyeceğini söyleyen Özcan, "Kimin kiminle görüşeceğine ben karar veremem. Bu ülke üzerine emperyal planlar kuran, 12 Eylül’ü gerçekleştiren, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren, PKK denilen terör örgütünü kuran ve hala yardım etmeye devam eden, FETÖ terör örgütünü kuran, şimdi de sığınmacı istilasıyla ülkeyi karıştırmaya çalışan Amerika; bu taktiklerinden vazgeçmediği sürece benim kapımdan bir tek Amerikalı yetkili giremez." dedi.

"EMPERYALİSTLERİN UŞAKLIĞINI YAPMAM"

Amerika'nın ger zaman Türkiye'nin düşmanı olduğunu ifade eden Özcan, "Ben dönmem yolumdan, dönen dönsün. İsteyen Amerikalılarla kol kola girsin, isteyen İngilizlerle kol kola girsin. Bu beni ilgilendirmiyor. Ben anti-emperyalistim. Benim ülkeme zarar veren bir ülke, benim stratejik dostum olamaz. Bizim parti yetkililerine de söylüyorum. Amerika her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanı olmuştur. Ayıdan post Amerika’dan dost olmaz. Ben bu anlayıştayım. Bugün bu görevdeyim, yarın başka görevde olurum ama benim Amerika ile işim olmaz. Emperyalistlerin uşaklığını yapmam.” şeklinde konuştu.