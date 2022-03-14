Tanju Özcan'ı tutabilene aşk olsun! HDP'ye öyle bir meydan okudu ki, tehdit ettiklerine bin pişman olacaklar!

CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu defa skandal açıklamalarıyla değil, CHP'nin gizli ittifakı olduğu ileri sürülen HDP'ye meydan okumasıyla gündeme geldi. Özcan, geçtiğimiz gün HDP'nin kendisini tehdit ettiğini ve parti tarafından korkutucu mesajlara maruz kaldığını açıklamış, sosyal medya hesabından "Korkacağımı mı sandınız" ifadelerini içeren paylaşımda bulunmuştu. Özcan, HDP için bugün suç duyurusunda bulundu.

"IRKÇI FAŞİST BÖLÜCÜLER"

HDP tarafından defalarca tehdide maruz kaldığını ve korkutmalara karşılık dik duruş sergileyeceğini belirten Tanju Özcan, kendisine baskı kurmaya çalışan HDP hakkında suç duyurusunda bulundu. Özcan, yeni paylaşımında "Sakın korkuyor zannetmeyin tarihe not düşmek için suç duyurusunda bulundum. İzleyin bakalım ırkçı-faşist bölücüler belki artık haddinizi bilirsiniz!" ifadelerine yer vererek, HDP'ye meydan okudu.