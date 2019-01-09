Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kararı

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kararına ilişkin, "Fabrika kapatılmıyor, daha büyük hedeflere doğru yönlendiriliyor. Özelleştirme ile ilgili bir karar alındı, sadece işletme hakkı özelleştirilecek. Ne makineler ne arazi ne de oradaki başka bir şey, başka birinin mülkiyeti altına girecek." dedi.

Adapazarı ilçesindeki bir restoranda basın mensuplarıyla buluşan Altuğ, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ, ekonominin daha iyi yerlere gelmesi için üretimin devamlı olduğu ülke konumunda bulunulması gerektiğini söyledi.

Bir gazetecinin Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirme kararını sorması üzerine Altuğ, "Sakarya" adının geçtiği her konuda kendilerinin de bir söylemleri olduğunu dile getirdi.

Fabrikanın kent için olduğu kadar, Türkiye savunma sanayisi için önemli bir işletme olduğunu savunan Altuğ, şunları kaydetti:

"Fabrika kapatılmıyor, daha büyük hedeflere doğru yönlendiriliyor. Özelleştirme ile ilgili bir karar alındı, sadece işletme hakkı özelleştirilecek. Ne makineler ne arazi ne de oradaki başka bir şey, başka birinin mülkiyeti altına girecek. Sadece işletme hakkını bu konuda etkin, yetkin bir firma alacak. Yani kimin alacağını da bilmiyoruz, özelleştirme sonunda ortaya çıkacak. Şu ana kadar tankı geliştirip bu pozisyona getiren firma da alabilir, başka bir firma da alabilir. Özelleştirmenin alt metninde belirtilen kriterler var. Özelleştirildikten sonra işçi çıkarılmayacak, tam aksine fabrikaya işçi alınacak, 100 işçiden bahsediliyor. Bu olumlu bir durum. Yeni teknolojiler getirilecek, orada daha büyük bir yatırım gerçekleştirilecek. Türkiye ve Türkiye'nin savunma sanayisi için faydalı bir iş olacak diye düşünüyorum."

Kaynak: AA