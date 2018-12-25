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Tanker devrildi, mazot yola döküldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde mazot yüklü tanker virajı alamayarak devrildi.

Tanker devrildi, mazot yola döküldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde mazot yüklü tanker virajı alamayarak devrildi. Kazada yaralanan olmazken, tankerdeki mazot ise yola döküldü.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye istikametinden Nurdağı ilçesine seyir halinde olan 27 LP 707 plakalı mazot yüklü tanker, D-400 karayolunun Amanos Dağları Olucak Mahallesi mevkisinde virajı alamayarak yan yattı. Devrilen tankerde bulunan mazot yola ve ormanlık alana döküldü.

Kazada yaralanan olmazken, dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda polis ekipleri güvenlik önemleri aldı.

Yolun tek şeridi uzun süre trafiğe kapandı. Mazotun temizlenmesinin ardından yol yeniden çift şeritli olarak trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

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