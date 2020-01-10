Tanker ile balıkçı teknesinin çarpışmasının hemen ardından çekilen görüntü ortaya çıktı

İstanbul Boğazı'nda Rus bayraklı tanker ile bir balıkçı teknesinin çarpışmasının hemen ardından çekilen görüntü ortaya çıktı.

İstanbul Boğazı'nda sabah saat 06.30 sıralarında Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balıkçı teknesi çarpıştı. Çarpışma sırasında bölgede olan balıkçılar batan teknedeki 3 kişiyi kurtarıp, yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kaybolan 3 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. AFAD ekipleri de Kilyos sahilinden arama çalışmalarına destek verdi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kazadan hemen sonra çekilen bir görüntü ortaya çıktı. Görüntüde tekneye çarpan tanker görülüyor. Batan trol teknesinin bir parçası ise fotoğraf karesine yansıdı.

Kaynak: İHA