Tankerden yakıt çalan 10 kişi, 'Tırtıkçılar' operasyonu ile yakalandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde akaryakıt tesisinden müşterilere götürmek üzere tankerlerine yükledikleri yakıtların bir bölümünü çalarak piyasada daha düşük fiyata satan çete, "Tırtıkçılar" adı verilen operasyonla yakalandı. Yaklaşık 1 milyon liralık yakıtı satan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son dönemlerde akaryakıt taşıyan tankerlerden eksik yakıt geldiği yönünde şikayetler üzerine soruşturma başlattı. Polis, şirketin yakıt taşıyan 6 tankerini teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takibin ardından TIR parkına operasyon düzenleyen polis ekipleri, müşterilere götürülmek üzere yola çıkarılan yakıtın bir bölümünün burada depolarda toplanarak piyasada daha düşük fiyata satıldığını belirledi. Tırtıkçılar adı verilen operasyonda daha önce benzer suçlardan kayıtları bulunan TIR parkının çalışanları E.T. (42), A.Ç. (47), T.T. (19), S.H.K. (31) ile tanker şoförleri İ.G. (37), F.Z. (37), D.C. (39), K.S. (39), A.K. (47) ve B.E. (47) gözaltına aldı.

Polisin yaptığı incelemelerde çetenin 6 ay içerisinde TIR parkında 134 defa ve toplamda yaklaşık 1 milyon TL'lik yakıt çalındığını belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

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DHA