Tankut Tonger: Eğlence perakendesi kavramını geliştirdik

Uzakrota Travel Summit'te, "Turlar ve Aktiviteler - Seyahatin En iyi Bölümü" oturumunda konuşmacı olarak yer alan İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, Türk turizm sektöründe yaşanan gelişmeleri ve 2020 projelerini anlattı. Tonger, eğlence sektörüne yeni bir perspektif getirmeyi amaçladıklarını ve "eğlence perakendesi" kavramını geliştirdiklerini söyledi.

Bidroom tarafından geçen yıl, dünyanın en etkili 10 turizm etkinliğinden biri seçilen ve bu yıl 150 üst düzey konuşmacı, 100'den fazla stand katılımcısı ve 500'den fazla marka ile 4 bin 500'ün üzerinde katılımcıyla gerçekleşen Uzakrota Travel Summit 2019'a Türkiye'nin ilk tema parkı İsfanbul da katıldı. Turlar ve Aktiviteler - Seyahatin En iyi Bölümü oturumunda konuşmacı olan Tema Park Direktörü Tankut Tonger, Tema Park'ın kuruluş hikâyesine değindi.

"ÖNEMLİ BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ"

Tonger, "Türkiye'de bu büyüklükte başka örneği olmayan, bulunduğu bölgenin çehresini değiştiren çok önemli bir Kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdik. İstanbul, binlerce yıllık tarihi geçmişi olan, markalaşmış bir şehir. Biz de İsfanbul olarak, İstanbul şehrinde hem AVM hem de eğlence sektörüne yeni bir perspektif getirmeyi amaçladık. "Eğlence Perakendesi" kavramını geliştirdik. Sloganımız "Eğlencenin Başkenti" ile misafirlerimize hizmet verdiğimiz İsfanbul, tema park, alışveriş merkezi, otel ve açıkhava sahnesinden oluşan Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın ilk alışveriş, eğlence ve yaşam kompleksi konumunda bulunuyor" dedi.

"YIL SONUNA KADAR 500 BİN YABANCI TURİST AĞIRLAYACAĞIZ"

İsfanbul Tema Park ve İsfanbul Resort Projesi hakkında da bilgiler veren Tankut Tonger, "İsfanbul Tema Park olarak ulusal ve uluslararası turizme yön veren karar vericilerle ve turizmin tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek özel eğlence paketleri hazırladık. Turistler daha ülkelerindeyken tatil programlarına girecek şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Turist daha gelmeden İsfanbul Tema Park biletinin cebinde olacağı bu çalışma ile Tema Parkımızda, yılsonuna kadar İstanbul'a gelen eğlence tutkunu 500 bin yabancı turisti ağırlayacağız. Ayrıca İsfanbul'un çok daha cazip bir çekim merkezi haline gelmesi için yeni yatırımlar yapıyoruz. Tema Park, alışveriş merkezi, Designer Outlet, otel, kongre ve etkinliklerin yapılacağı çok amaçlı salonlarda yapılacak yeniliklerle ile İsfanbul dev bir resort işletmesi haline gelecek" dedi ve yeni projelerini tanıttı.

Kaynak: DHA