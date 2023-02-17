Tann Sirimongkol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tann Sirimongkol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tann Sirimongkol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tann Sirimongkol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tann Sirimongkol 21 Mayıs 2002 tarihinde Nakhon Sawan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Tayland uyrukludur.Gerçek adı da Sirimongkol Rattanapoom şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tann Sirimongkol Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KickGlobal yapmaktadır. Tann Sirimongkol, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tann Sirimongkol'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tann Sirimongkol Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/srmktann/

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Tann Sirimongkol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tann Sirimongkol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Tann Sirimongkol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tann Sirimongkol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında OH Leuven U21

Tann Sirimongkol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tann Sirimongkol şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tann Sirimongkol Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Leicester City (2015-2020)

Tayland U23 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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