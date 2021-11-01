Tannan ne demek, TDK'ya göre Tannan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tannan ne demek? Tannan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tannan kelimesi. Peki tannan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tannan nedir, tannan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TANNAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tannan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tannan kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tannan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tınlayan, çınlayan

