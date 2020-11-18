Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Naci karakteriyle seyircinin kalbine işleyen Tansel Öngel, FOX TV'de yayınlanmakta olan Maske Kimsin Sen programının sunuculuğunu üstlendi. Vatandaşlar tarafından en çok Tansel Öngel kimdir? Nereli, kaç yaşında? soruları merak edildi. İşte, Maske Kimsin Sen sunucusu Tansel Öngel'in biyografisi...

TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 doğumlu ve 44 yaşındadır. Öngel Kilis'te dünyaya gelmiş, babaannesi Selanik göçmeni, anneannesi Mısırlı, dedesi Lübnanlıdır.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur.

2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başlayan Öngel, İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.

2011 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Venedik Kralı'nın oğlu Alvise Gritti rolünü oynamıştır.

6 Kasım 2012 tarihinde 29 Nisan 2014 tarihine kadar ekranlarda oynayan ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenlik yaptığı "Benim İçin Üzülme" adlı dizide başrollerde Fulya Zenginer, Tansel Öngel, Çağlar Ertuğrul, Öykü Çelik, Ünal Silver oynadılar.

Tansel Öngel, 2007 yılında Özge Özder ile evlenmiştir ve 2010 yılında boşanmıştır.

Tiyatro Oyunları :

2011 - Yanık (oyun) : Wajdi Mouawad - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2009 - Doğal Zehir : Eric Chappel - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2007 - Git Gel Dolap : Harold Pinter - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2005 - Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nazım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2004 - Hepsi Oğlumdu : Arthur Miller - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2003 - Küçük Korku Dükkanı : Howard AsHMAN - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2003 - Onikinci Gece : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2002 - Karar Kimin : Brıan Clark - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2001 - Bahar Noktası : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2000 - Kurban : Güngör Dilmen - Trabzon Devlet Tiyatrosu

1999 - Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Trabzon Devlet Tiyatrosu

1999 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu

1999 - Birimiz Hep İçin : Zühtü Erkan - Trabzon Devlet Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Son Mektup (Sinema Filmi)

2012 - 2014 - Benim İçin Üzülme (Niyazi) (TV Dizisi)

2011 - Muhteşem Yüzyıl (Alvise Gritti) (TV Dizisi)

2011 - Dekupe (Serkan) (Kısa Film)

2010 - Kılıç Günü (Kılıç Ali) (TV Dizisi)

2010 - Geniş Aile (Cihangir) (TV Dizisi)

2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu? (Yalçın Gürcan) (TV Dizisi)

2007 - Elveda Derken (Kerim) (TV Dizisi)

2006 - Kaybolan Yıllar (Yoldaki Adam) (TV Dizisi)

2006 - Adak (Zeynel) (TV Dizisi)

2005 - Güz Yangını (Kerem) (TV Dizisi)

2004 - Kısmet (Kadir)(TV Filmi)

2004 - Uy Başuma Gelenler (Volkan) (TV Dizisi)