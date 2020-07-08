Tansiyon hastalarına yaz uyarısı

Prof. Dr. Mitat Bahçeci, hava sıcaklığındaki her 10C'lik artışın kan basıncını ortalama 5-7 mm Hg düşürdüğünü belirterek, "Bu nedenle de özellikle sınırda hipertansiyonlu ya da sadece kış aylarında ilaç ihtiyacı olan hafif hipertansiyonlu kimseler yazın ilaç dozunu mutlaka düşürmelidir" dedi.

İzmir Kent Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bahçeci, yaz sıcaklarının aşırı nemle birleştiğinde sağlıklı insanların bile dengesini bozabildiğine dikkat çekti. Ülkemizde her üç kişiden birinin hipertansiyondan muzdarip olduğunu belirten Prof. Dr. Bahçeci, hastaların yaz mevsimini sorunsuz geçirebilmesi için bazı önemli noktalara dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

"Sıcaklık artışı tansiyon düşüklüğüne yol açabilir"

Prof. Dr. Mitat Bahçeci, sıcağın hipertansiyon hastalarını nasıl etkilediğini, etkilenmemeleri için neler yapmaları gerektiğini ise şöyle anlattı: "Yaz aylarında sıkça karşılaşıldığı gibi yüksek sıcaklıklarda cilt damarlarının genişlemesine ve terlemeye bağlı ortaya çıkan su ve tuz kaybı nedeniyle sıcak havalarda kan basıncı genellikle düşme eğilimindedir. Hem hastalar hem de takip eden doktorlar bu durumun mutlaka farkında olmalı ve gerekli önlemi almalıdırlar. Aksi takdirde kan basıncındaki bu düşme hastanın özellikle ayağa kalktığında ya da hareket ettiğinde ortaya çıkarak hastanın bilinç bulanıklığı ve denge bozukluğu nedeniyle düşmesine neden olabilecektir. Özellikle sınırda hipertansiyonlu ya da sadece kış aylarında ilaç ihtiyacı olan hafif hipertansiyonlu kimseler yazın ilaç dozunu mutlaka düşürmelidirler. Çalışmalar, hava sıcaklığındaki her 10C'lik artış kan basıncını ortalama 5-7 mm Hg düşürdüğünü göstermiştir. Kan basıncındaki mevsimsel değişiklik hemen hemen her yaş grubunda olmakla birlikte özellikle 60 yaş üzeri kişilerde bu fark daha belirgin olmakta ve kış aylarında artan kan basıncı yaz aylarında düşme göstermektedir."

"Fizyolojik etkenler rol oynuyor"

Öte yandan bu olayın nedenleri arasında çok sayıda fizyolojik etkenin rol oynadığını ifade eden Prof. Dr. Bahçeci, "Bununla birlikte özellikle yaz aylarında sempatik sinir sistemi aktivitesinin hava sıcaklığının 36C'nin üzerinde çıkması durumunda kan basıncını düzenleyen plazmada adrenalin ve noradrenalin gibi katekolaminlerin yüzde 40-50 kadar azalması sorumlu tutulmaktadır. Sonuç olarak hipertansiyon tedavisi gören herkes ama özellikle 60 yaş üzeri kişiler yaz ve kış mevsimlerinde tedavi ve ilaç dozu yönünden mutlaka değerlendirilmelidir" diye konuştu.

Kaynak: İHA