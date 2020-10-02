Gaziantep FK 1- 1 Trabzonspor | Maç özeti

Trabzonspor geçen hafta Malatyaspor'u 3-1'le geçmişti. Bordo-Mavili ekip, deplasmanda kazanıp çıkışını sürdürmeyi amaçladı. Gaziantep FK, Süper Lig'in geride kalan haftalarında henüz galibiyetle tanışmadı ve 2 puan topladı. Gaziantep, Trabzonspor’a karşı üstünlük kurarak kötü gidişe son vermeyi amaçladı. Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı.

64. dakikada Gaston Campi gol atarak Trabzonspor'u 1- 0 öne geçirmeyi başardı. 90 +3'te Gaziantep FK oyuncusu Maxim attığı penaltı ile maçı 1-1 yapmayı başardı. Gaziantep FK - Trabzonspor maçı 1-1 berabere sona erdi.

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

1. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ekuban'ın şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı önledi.

11. dakikada Gaziantep'te sakatlanan Muhammet Demir’in yerine Andre oyuna girdi.

21. dakikada sol kanattaki Afobe'nin verdiği pasın Oğuz Ceylan'a çarpması sonucu top, Ekuban'ın önünde kaldı. Topla ceza sahasına giren Ekuban'ın şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı çeldi.

26. dakikada Maxim'in pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın vuruşunda savunmaya çarpan top, kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

50.dakikada Gaziantep'in Rumen futbolcusu Maxim, Baker'a yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

55.dakikada Trabzonspor'da Afobe, sağ kanatta topla buluştu ve pasını boş durumda olan Pereira'ya aktardı. Pereira'nın yaptığı ortayı Gaziantep, savunmasında Kana-Bıyık uzaklaştırdı.

62. dakikada Gaziantep'in Brezilyalı defansı Junior Morais, Abdülkadir'i düşürdüğü pozisyonun ardından sarı kart gördü.

64. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Pereira'nın sağ kanattan yaptığı taç atışına harika yükselen Campi, kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

65.dakikada Golün ardından Sumudica'dan iki değişiklik geldi. Güray'ın yerine Kenan, Jefferson'ın yerine Kozulj oyuna dahil oldu.

68.dakikada Oyuna yeni giren Kozulj, Trabzonspor'un hızlı atağında Abdülkadir Ömür'ü formasından çekti ve tehlikeyi önledi. Bu müdahale sonrası Kozulj, sarı kart gördü.

70.dakikada Gaziantep golü yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan ve Pereira'dan sıyrılan Maxim, kaleye sert bir şut gönderdi. Top çerçeveyi tutmadı.

72.dakikada Flavio, Kozulj'a yaptığı müdahale nedeniyle takımının ilk sarı kart gören ismi oldu.

73.dakikada Anthony Nwakaeme'nin yerine Bilal Başacıkoğlu, Caleb Ekuban'ın yerine ise Fousseni Diabate oyuna dahil oldu.

81.dakikada Trabzonspor'da Joao Pereira'nın yerine Serkan Asan oyuna girdi.

83.dakikada Gaziantep FK'de Alin Tosca'nın yerine Enver Cenk Şahin oyuna girdi.

89.dakikada Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, VAR kontrolü sırasında Fırat Aydınus’a itirazlarından ötürü kırmızı kart gördü.

90.dakikada VAR’dan penaltı kararı çıktı. Penaltıya sebebiyet veren Flavio ise 72’de gördüğü sarının ardından, 90’da ikinci sarıyı gördü ve oyundan atıldı.

90+3: Maxim’in penaltı golüyle skor 1-1 oldu.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.