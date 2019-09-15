Tansiyonu yükselince Uludağ'da mahsur kalan kişi kurtarıldı BURSA (AA) - Bursa'da gezmek için çıktığı Uludağ eteklerinde tansiyonunun yükselmesi nedeniyle mahsur kalan kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, N.C.B. ve arkadaşı E.B, Yıldırım ilçesindeki Cumalıkızık Mahallesi yakınlarından Uludağ eteklerinde bulunan Kanlı Gölet...

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BURSA (AA) - Bursa'da gezmek için çıktığı Uludağ eteklerinde tansiyonunun yükselmesi nedeniyle mahsur kalan kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, N.C.B. ve arkadaşı E.B, Yıldırım ilçesindeki Cumalıkızık Mahallesi yakınlarından Uludağ eteklerinde bulunan Kanlı Gölet mevkisine yürüyüşe çıktı. Ormanlık alanda gezerken E.B'nin tansiyonunun yükseldiği fark eden N.C.B, yetkililerden yardım istedi. Bölgeye Bursa İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma timleri sevk edildi. Ekiplerce alınan E.B, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. E.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA



