Tansu Biçer Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

TANSU BİÇER KİMDİR?

Doğum tarihi : 04.Temmuz.1978

Burcu : Yengeç

Meslek : Sinema Oyuncusu

Tansu Biçer doğum yeri : Ankara

TANSU BİÇER BİYOGRAFİSİ

Tansu Biçer, 4 Temmuz 1978 tarihinde Ankara’da doğmuştur. İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Şemikler Lisesinden mezun oldu. 1997-2001 yılları arasında okuduğu Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul’a yerleşti. 2004-2006 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesinde İleri Oyunculuk dalında Yüksek Lisansını yaptı.

Tansu Biçer, İstanbul’a geldikten sonra tiyatro oyunculuğunun yanı sıra çeşitli sinema ve televizyon filmlerinde oyunculuk ve seslendirme çalışmaları yaptı.

Tansu Biçer, Digiturk Lig TV, Sony, Ford Transit, Ülker Hanımeller gibi reklam filmlerinde oynadı.

2005 yılında yönetmenliğini Ezel Akay’ın yaptığı ve başrollerinde Haluk Bilginer ve Beyazıt Öztürk’ün oynadığı “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü” filminde Şebnem Dönmez, Güven Kıraç, Levent Kazak, Ayşe Tolga, Ayşen Gruda, Serdar Gökhan, Ragıp Savaş, Mete Horozoğlu ile beraber rol almıştır.

Onur Ünlü'nün senaryosunu yazdığı ve yönettiği 2009 yapımı “Beş Şehir” adlı sinema filminde Beste Bereket, Bülent Emin Yarar, Şebnem Sönmez, Ahmet Rıfat Şungar, Ege Tanman ile beraber oynadı. Bu filmdeki rolü ile Antalya Altın Portakal Film Festivalinde Jüri Özel Performans Ödülü, Adana Altın Koza Film Festivalinde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, İstanbul Film Festivalinde En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazanmıştır.

2015 yılında Senaryo ve yönetmenliği Onur Ünlü'nün üstlendiği “Beş Kardeş” adlı dizide başrolleri Serkan Keskin, Osman Sonant, Tansu Biçer, Nadir Sarıbacakve Fatih Artman paylaşırken diğer rollerde Melisa Sözen, Nihal Yalçın, Köksal Engür, Ayşen Gruda gibi ünlüler oynamıştır.

2016 yılının son ayında çekimlerine başlanan “Ölene Kadar” adlı dizide Engin Akyürek ve Fahriye Evcen ile birlikte başrolde Tansu Biçer de oynamıştır.



Ödülleri:

2014 - 21. Uluslararası Altın Koza Film Festivali - En iyi erkek oyuncu (Toz Ruhu)

2012 - 49. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Küf)

2014 - 19. Sadri Alışık Ödülleri - En iyi yardımcı erkek oyuncu (Küf)

2013 - 20. Uluslararası Altın Koza Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü (Yozgat Blues)

2010 - 29.İstanbul Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu (Beş Şehir)

2011 - 16.Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Beş Şehir)

2009 - 46. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali - Behlül Dal Genç Yetenek Özel Ödülü (Beş Şehir)

2010 - 17. Uluslararası Altın Koza Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu (Beş Şehir)

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2017 - Ufak Tefek Cinayetler (Amir)(TV Dizisi)

2016 - Yol Kenarı (Sinema Filmi)

2016 - Ölene Kadar (Yılmaz)(TV Dizisi)

2015 - Kırık Kalpler Bankası (İsmail) (Sinema Filmi)

2015 - Beş Kardeş (Turgut) (TV Dizisi)

2015 - Analar ve Anneler (Tahsin Tuğracı) (TV Dizisi)

2014 - İtirazım Var (Polis) (Sinema Filmi)

2014 - Toz Ruhu (Metin) (Sinema Filmi)

2014 - Pek Yakında (Seyhan) (Sinema Filmi)

2014 - Neden Tarkovski Olamıyorum? (Bahadır) (Sinema Filmi)

2014 - Cinayet (Kadir Borova) (TV Dizisi)

2013 - Sen Aydınlatırsın Geceyi (İsmet) (Sinema Filmi)

2012 - Şubat (Saltuk) (TV Dizisi)

2012 - Yük (Cumali) (Sinema Filmi)

2012 - Küf (Cemil) (Sinema Filmi)

2012 - F Tipi Film (C/2 Gardiyan) (Sinema Filmi)

2011 - Yozgat Blues (Sabri) (Sinema Filmi)

2011 - Muhteşem Yüzyıl 1. Sezon (TV Dizisi)

2011 - Leyla ile Mecnun (TV Dizisi)

2011 - Celal Tan ve Ailesinin Aşırı A... (Kamuran Tan) (Sinema Filmi)

2009 - Kısa'ca Ramazan: Kamil İnsan (Kamil)(Kısa Film)

2009 - 2010 - Kapalı Çarşı (Arif) (TV Dizisi)

2009 - Jack Hunter and the Star of He... (Rahip) (Sinema Filmi)

2009 - Beş Şehir (Aydın) (Sinema Filmi)

2008 - Süt (Postacı) (Sinema Filmi)

2008 - Güz Sancısı (Nümayişçi) (Sinema Filmi)

2008 - Güneşin Oğlu (Burak) (Sinema Filmi)

2008 - Canım Ailem (İcra Memuru) (TV Dizisi)

2007 - Çok Özel Tim (TV Dizisi)

2007 - Çocuk (Hamdi) (Sinema Filmi)

2005 - 2006 - Hırsız Polis (Koray) (TV Dizisi)

2005 - Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü (Misak) (Sinema Filmi)

2004 - Herşey Yolunda (Eser) (TV Dizisi)

2004 - Gönül Yarası (Kuaför) (Sinema Filmi)

2004 - Dişi Kuş (TV Dizisi)