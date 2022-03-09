Tansu Çiller aktif siyasete geri dönecek mi? Bomba sözlerle net konuştu, 6 benzemez partiyi fena eleştirdi! "Koltuk ya da ikbal için yapmayacağım"

Türk siyasetinde adı sıkça gündeme gelen bir isim olan Eski Başbakan Tansu Çiller, Turkuvaz Medya'nın düzenlediği Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesine katıldı. 'Siyasette Kadın' oturumunda açıklama yapan Tansu Çiller, geçtiğimiz günlerde aktif siyasete dönüp dönmeyeceğine ilişkin açıklamaların ardından bir kez daha bu konu hakkında konuştu.

Türk milletine şükran ve minnet borcu olduğunu belirten Tansu Çiller, "Millet beni her yere getirdi. Eğer ülkemi bir büyük sıkıntıda görmezsen, ona söyleyebilecek ona çözüm üretebilecek bir katkım olmazsa buna bir talep de olmazsa benim siyasetle meşgul olmam söz konusu bile olmaz. Gelinen noktada dünyanın nelere meyillendiğini gördükçe ben artık milletime bir şeyler vermek istiyorum ve her şeyden daha fazla tecrübelerimi paylaşmak istiyorum." dedi.

"NEYE İHTİYAÇ GÖRÜRSEM ORADA OLMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Sözlerini sürdüren Çiller, tecrübelerini kendisinden isteyecek olanlarla paylaşmaya hazır olduğunu ifade ederek bunun bir borç olduğunu söyledi. Çiller, hiçbir ikbal ve beklentisi olmadığının altını çizerek," Daha ne olsun ben ne olmak isteyeceğim? Bunların hepsi benim gerimde kaldı. Söyleşilerle başladım ama aktif siyaset konusunda ne kadar kararlıyım daha bilmiyorum, karar vermiş durumda değilim ama neye karar verirsem vereyim bunu koltuk ya da ikbal için yapmayacağım. Neye ihtiyaç görürsem orada olmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

"İNANIN KOALİSYONUN BİR BAŞKA BAKANI ONU BIRAKIR"

Koalisyon hükümetlerini kaplumbağa örneği üzerinden anlatan Çiller," Bir tane kaplumbağa yola çıkmış. 'Nereye gidiyorsun' demişler, 'Hacca gidiyorum' demiş. Yolun açık olsun. Aylar geçmiş bir bakmışlar köyün biraz daha gerisinde, hacdan daha da uzaklaşmış kaplumbağa duruyor. 'Ne oldu' demişler, 'ben gideceğim gitmesine ama yaramaz çocuklar var, beni devamlı ters çeviriyorlar' cevabını vermiş. Koalisyonlarda o yaramaz çocuklar, sadece Meclis'te değil kendi içinizdedir. Bir parti teröristi yakalar, inanın koalisyonun bir başka bakanı onu bırakır. Ben bunları yaşadım." diye konuştu.

"BİZ HALK TARAFINDAN SEÇİLMEDİĞİ ZAMAN BİLE NELER OLDUĞUNU GÖRDÜK"

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Demokrasi ve Atılım Partisi'nin güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnini açıklamasına ilişkin değerlendirme yapan Çiller şu ifadeleri kullandı:

"6 parti bir araya gelip deklarasyon yayınladılar. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilecek mi o bile belli değil, halk seçse bile nasıl sembolik olacak. Biz halk tarafından seçilmediği zaman bile neler olduğunu gördük. Bu defa halka 'seçmeyin, biz mi seçelim' diyeceksiniz? Halk buna ne diyecek? Bu nedir biliyor musunuz, bu hacca giden kaplumbağanın üzerine Türkiye'yi yükleyip sonra da onu şaha kaldıracağım demektir."

Tansu Çiller yeniden siyasete mi dönüyor? Parti kuracağını iddia ettiği İYİ Partili Koray Aydın'ı yalanladı: "Parti kurmak gibi bir kararım yok"

Tansu Çiller'de Cougar helikopteri yorumu: Asker istedi!

28 Şubat Postmodern darbenin üzerinden 24 yıl geçti! Tansu Çiller yaşananları anlattı

Tansu Çiller "Biz Bize Yeteriz Türkiyem'' kampanyasına 100 bin lira bağışta bulundu

Tansu Çiller'den dikkat çeken Bahar Kalkanı mesajı!

Tansu Çiller, "Milli Egemenliğin 100. Yılında Türk Kadını Özel Oturumu"nda konuştu: