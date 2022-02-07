Tansu Çiller yeniden siyasete mi dönüyor? Parti kuracağını iddia ettiği İYİ Partili Koray Aydın'ı yalanladı: "Parti kurmak gibi bir kararım yok"

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, Sözcü Gazetesi'nden Ruhat Mengi'yle yaptığı açıklamada Eski Başbakan Tansu Çiller'in yeni parti kuracağını iddia ederek" Böyle bir partiyi kurmak istiyorlar ve bol vaatlerle insanları çekmeye çalışıyorlar. Bu partinin görev alanı, tek hedefi sadece İYİ Parti'dir, yüzde yüz böyledir, bunun şüphesi yok" dedi.

"CUMHURBAŞKANI İLE EN UFAK BİR TEMASIM OLMAMIŞTIR"

Söz konusu açıklamaların odağında yer alan Tansu Çiller, Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin sorularını yanıtladı. Parti kuracağı iddiasını yalanlayan Çiller," Bu tür konularda Sayın Cumhurbaşkanı ile en ufak bir temasım olmamıştır. Aramızda tek bir kelime dahi geçmemiştir. Bu iddianın ortaya atılmasının nedeni ise bir algı operasyonudur. Benim şu veya bu şekilde bir parti kurma kararım olmadığı gibi Sayın Cumhurbaşkanı ile en ufak bir temasım olmamıştır. Ben bu haberleri görünce şaşırdım. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da şaşırdığını düşünüyorum” dedi.

"DURUŞUM DEVAM EDİYOR"

Parti kuracağına yönelik haberleri görünce şaşırdığını belirten Tansu Çiller," Çünkü benim duruşum devam ediyor. Bugün için öyle bir kararım söz konusu değil” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE’NİN TEK BİR ÇAKILTAŞINI TEHLİKEDE GÖRÜRSEM MÜCADELEMİ YAPARIM"

Abdulkadir Selvi'nin aktif siyasete dönmek istemesi durumunda ne için döneceği sorusuna yanıt veren Çiller," Benim siyasetten kopmam mümkün değil. Siyasetin tek kapısı vardır. Siyasete girilir ama çıkılmaz. Ama benim siyasetim Türkiye siyasetidir. Milletimin ve ülkemin ihtiyacıdır. Ben ülkemin tek bir çakıltaşını vermem düşüncesiyle hareket eden birisiyim. Türkiye’nin tek bir çakıltaşını tehlikede görürsem harekete geçer, mücadelemi yaparım. Ama öyle bir noktada değilim” cevabını verdi.

"AKTİF ÇALIŞMAM YOK"

Selvi'nin aktardıklarına göre Çiller son olarak şunlar söyledi:

“Benim için parti kurmak gibi bir kararım söz konusu değil. Benim böyle aktif bir çalışmam yok. Ama her seçim öncesi böyle bir süreç yaşanır. Bu tür talepler olur. Ama benim parti kurmak gibi bir kararım yok. Dolayısıyla parti kuracağıma dair yaratılmak istenen algının gerçekle bir ilgisi yok”

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