Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddiası ortalığı karıştırdı!

Türkiye'de kadına şiddet haberleri birer birer gelmeye devam ediyor. Pınar Gültekin'in acımasızca katledilmesinin ardından bir şiddet haberi daha geldi. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Zeynep Çiller eşine boşanma davası açtı. Zina, pek fena muamele, onur kırıcı davranış, şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçeleriyle açılan davada Zeynep Çiller, Mert Çiller'den 10 milyon TL tazminat ve çocukları ve kendi için de aylık 300 bin TL nafaka istedi.

HER FIRSATTA ŞİDDET UYGULUYOR İDDİASI

Bir buçuk yıllık aşk dolu bir flört döneminden sonra Zeynep ve Mert Çiller 16 Kasım 2009'da evlendi. Çiftin bu evlilikten bugün 10 ve 5 yaşlarında bir kız ve oğlu oldu. Son dönemlerde iddiaya göre Mert Çiller'in, aşırı alkol tüketimi ve uyuşturucu kullanması nedeniyle öfkesini kontrol edemeyip kendini kaybederek her fırsatta Zeynep Çiller'e şiddet uygulamaya başladı.

KAFASINI DUVARDAN DUVARA VURDU

5 Mayıs'ta Mert Çiller evlerinde, çocuklarının gözü önünde Zeynep Çiller'e şiddet uygulamasının ardından çift karakolluk oldu. İddiaya göre Mert Çiller hiçbir sebep yokken Zeynep Çiller'i saçından sürükleyerek kafasını duvardan duvara vurdu. Evdeki eşyaları kırmaya başladı. Zeynep Çiller çocuklarını alarak komşularına sığındı. Komşuların 155 Polis İmdat hattını araması üzerine Zeynep Çiller şikayetçi oldu. Eve gelen polisler tutanak tutarak Zeynep Çiller'i muayene için hastaneye götüreceklerini belirtti.

TANSU ÇİLLER TEHDİT ETTİ İDDİASI

Bu olaylar olurken eski başbakanlardan Tansu Çiller avukatı ile birlikte aile konutuna gelerek iddiaya göre polislerin işlem yapmasına engel olmaya çalıştı. Tansu Çiller, Zeynep Çiller'in şikayetçi olması durumunda ‘Çocuklarını bir daha göremezsin' şeklinde tehdit ettiği boşanma dilekçesinde yer aldı. Çocuklarını üst kat komşusuna emanet eden Zeynep Çiller'in, polislerle birlikte İstinye Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldığı öğrenildi.

Yaşadığı ağır şiddet olayının ardından Zeynep Çiller avukatları Kezban Hatemi ve Nezihe Hıdıroğlu aracılığıyla geçen ay İstanbul Aile Mahkemesi'nde zina, pek fena muamele, onur kırıcı davranış, şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçeleriyle boşanma davası açtı.

DİLEKÇEDE YER ALAN İDDİALAR KAN DONDURDU!

Mert Çiller'in Zeynep Çiller'e bir çok kez şiddet uyguladığının anlatıldığı dilekçede 2017'de ise Zeynep Çiller'i kaburgası kırılıncaya kadar döverek adeta bir kum torbasına çevirdiği ifade edildi. Zeynep Çiller'e karşı işkence boyutuna varan şiddet eylemleri nedeniyle genç kadının sol kulağında yüzde 70 duyma kaybına varan kalıcı ağır hasar oluştuğu belirtildi.

Dilekçede, “Çalışanlarına, iş ortağı olan kardeşine ya da annesine sinirlenen Mert Çiller'in hırsını adeta kum torbası haline getirdiği eşi Zeynep Çiller'den almakta, hemen her fırsatta hayati tehlike yaratacak şekilde döverek duvardan duvara fırlatmaktadır” açıklamaları yer aldı.

Mert Çiller'in eşine sürekli küfürler yağdırdığının yer aldığı dilekçede, Zeynep Çiller'in Mert Çiller'e bir şey söylemek için seslendiğinde Mert Çiller'in “Efendim ananın a…” şeklinde cevap verdiği öne sürüldü.

Ayrıca dilekçede Mert Çiller'in Beyoğlu Asmalımescit'te sahibi olduğu 3 ayrı butik otelinde eskort kadınlarla günübirlik cinsel ilişkiler kurduğu ileri sürüldü. Mert Çiller'in bu eylemlerinin de cinsel şiddete yönelik bir davranış olduğu ifade edildi.

İŞTE MAHKEME KARARI

Zeynep Çiller, dilekçesinde Mert Çiller'in kendisi için aylık 150 bin TL, çocuklar içinde 75'er bin TL'den 150 bin TL olmak üzere toplam 300 bin TL nafaka, 5 milyon TL maddi, 5 milyon TL manevi olmak üzere toplam 10 milyon TL de tazminat ödemesini talep etti.

Zeynep Çiller İstinye Park evlerindeki aile konutunun kendisi ve çocuklara tahsisini istedi. Aile Mahkemesi bu talebi kabul ederek, konutu Zeynep Çiller'e verdi. Mahkeme ayrıca çocuklar ve anne için Mert Çiller'in ayda toplam 30 bin TL nafaka ödemesine hükmetti.