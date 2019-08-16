Tansu Sıla Çakır Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

TANSU SILA ÇAKIR KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1995

Tansu Sıla Çakır kaç yaşında :

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Meslek : Model

Tansu Sıla Çakır doğum yeri : İstanbul

TANSU SILA ÇAKIR BİYOGRAFİSİ

Miss Turkey 2016 ikincisidir.

Tansu Sıla Çakır, 1995 yılında İstanbul’da doğmuştur. Aslen Selanik göçmenidir. Babası memur emeklisi, annesi belediyede çalışıyordu. Bir ablası vardır. Bilgi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünde okumakla beraber Psikoloji yan dalı da okumaktadır.



1.80 cm boyunda olan Tansu Sıla Çakır, 2016yılında Antalya Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilen Miss Turkey yarışmasına katılarak 29 Eylül 2016 gecesi yapılan finalde ikinci olmuştur. Ayrıca Türkiye'yi Dünya Güzellik yarışması Miss Universe'de temsil etmeye hak kazandı.

5 Ocak 2017 günü yapılan 65. Miss Universe Güzellik yarışmasında Fransız güzel Iris Mittenaere birinci olurken Tansu Sıla Çakır ise ilk 13'e giremeyerek finalist olmaya hak kazanamayarak elendi.