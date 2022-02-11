Tantuni ne demek, TDK'ya göre Tantuni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tantuni ne demek? Tantuni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tantuni kelimesi. Peki tantuni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tantuni nedir, tantuni kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TANTUNİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tantuni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tantuni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuşbaşından daha küçük et parçalarının soğan, biber, maydanoz, domates vb. ile bir sac üzerinde pişirilmesi sonunda hazırlanan kebap türü

