Tantuni Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tantuni Ustası görev tanımı nedir, Tantuni Ustası ne iş yapar, Tantuni Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tantuni Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tantuni Ustası Tanımı;

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Tantuni Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Tantuni Ustası Maaşları

Tantuni Ustası maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Tantuni Ustası maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tantuni Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9411.17

Meslek Adı :

Tantuni Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Yiyecek Hazırlama Yardımcıları

Meslek Grubu :

Yiyecek Hazırlama Yardımcıları

Meslek Birim Grubu :

Fast Food Hazırlayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Tantuni Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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