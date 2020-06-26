Tanzanyalı madencinin milyoner olmasını sağlayan Tanzanit taşı, Tanzanit taşı nedir? Tanzanit taşı fiyatı, özellikleri, faydaları başlığıyla internette çokça aratılanlar arasında girdi. Biz de herkesin merak ettiği bu taşı araştırıp haberimizde derledik. İşte Tanzanit taşıyla ilgili bilinmesi gereken her şey...

Tanzanya'da Saniniu Laizer adlı bir madencinin dünya çapında en değerli madenlerden birisi olan Tanzanit taşı şu sıralar çokça konuşulmaya başlandı. Ülkede şu zamana kadar çıkarılanlardan en büyükleri olduğu söylenen ve toplam 15 kilo ağırlığındaki bu taşları madenci Saniniu Laizer, Tanzanya Madencilik Bakanlığı’na sattı. 3,4 milyon dolar (23 milyon 300 bin Türk Lirası) tutarında gelen bu iki taştan sonra 30’dan fazla çocuğun babası olan Laizer, “Yarın büyük bir parti olacak” diyerek sevincini belli etti.

TANZANİT TAŞI NEDİR?

Tanzanit taşı, Tanzanya'da keşfedilmiş, ismini de buradan almıştır. Dünyanın başka bir bölgesinde bulunmamaktadır. Ancak saydam Zoisitin belirli sıcaklıkta ısıtılmasıyla da oluşturulabilmektedir. Dünya üzerinde bulunan en nadir değerli taşlardan olduğu belirtilen Tanzanit taşlarının 20 yıl içinde tükenebileceği belirtiliyor. Taşlar yeşil, kırmızı, mor ve mavi renkte olabilirken, ağırlıklı olarak mücevherat yapımında kullanılıyor. Sadece Tanzanya’da çıkarılan tanzanit taşı, koyu mor-mavi tonlarında oluyor.

TANZANİT TAŞI ÖZELLİKLERİ, FAYDALARI NELERDİR?

Tanzanit taşını da içine alan Zoisit, metamorfik (başkalaşım) ve pegmatit (çizgisel granit) kayalar arasında oluşur. Saf haliyle saydam veya yarısaydamdır. Bünyesinde Kalsiyum, Alüminyum, Silisyum, Oksijen ve Hidrojen ile çok az miktarlarda olmak üzere Demir, Manganez, Magnezyum, Krom, Titanyum, Sodyum, Vanadyum, Stronsiyum ve Su bulunur.

Değişik yönlerden bakıldığında açıkça 3 farklı renk görünür. Parlak ışıkta bakıldığında mavi ile mor arasında renk değişimi meydana gelir. Tanzanit, kesinlikle Ultrasonik temizleyicilerle temizlenmemelidir. Buharla temizlenmesi güvenli değildir. Ilık suyla ve sabunla temizlenebilir. Hidroklorik e hidroflorik asitlerden uzak tutulmalıdır, zira asitler Tanzaniti aşındırır, hasar verir. Kuyumcuların kullandığı asetilen lambası alevinde ise eriyerek birbiriyle kaynaşır. Ani sıcaklık değişimlerinde ise çatlayabilir.

TANZANİT TAŞI FİYATI?

Tanzanit taşının değeri büyüklüğüyle eşdeğer. Tanzanit taşının büyüklüğüne göre değeri de yükseliyor.

TANZANİT TAŞI NE İŞE YARAR?

Sadece Tanzanya'da çıkarılan tanzanit taşı, koyu mor-mavi tonlarında oluyor. Dünyanın en nadir değerli taşları arasında gösterilen tanzanit madenlerinin 20 yıl içinde tamamen tükenebileceği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Tanzanya’da yaşayan Saniniu Laizer adlı madenci, dünyanın en değerli madenlerinden biri olarak gösterilen iki tanzanit taşı buldu. Ülkede şu ana kadar çıkarılan en büyükleri olduğu bildrilen toplam 15 kilo ağırlığındaki taşları Tanzanya Madencilik Bakanlığı’na satan Laizier, 3,4 milyon dolar (23 milyon 300 bin Türk Lirası) kazandı.



BBC’ye konuşan ve 30’dan fazla çocuğun babası olan Laizer, “Yarın büyük bir parti olacak” dedi.

DEVLET BAŞKANINDAN TEBRİK TELEFONU

Diğer taraftan Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, Laizer’e telefon ederek keşfi dolayısıyla kutladı. “Bu durum küçük çaplı madencilerimizin öneminin ve Tanzanya’nın zenginliğinin bir kanıtı” açıklamasını yaptı. Magufuli 2015 yılında madenciliğin güvenliğini sağlayacapi ve hükümetin gelirini maden kaynaklarıyla artıracağını söylemesinin ardından devlet başkanı seçilmişti.

Laizer kazandığı parayla okul ve AVM inşa edeceğini söyledi.Laizer kazandığı parayla okul ve AVM inşa edeceğini söyledi.



ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE OKUL İNŞA EDECEK

52 yaşında olan ve dört eşi bulunan Laizer, kazandığı parasıyla bir okul ve alışveriş merkezi inşa edeceğini açıkladı.

“Bir alışveriş merkezi ve okul inşa etmek istiyorum. Evimin yanında adımı taşıyan bir okul yaptıracağım. Mahallemde çocuklarını okula yollamak için yeterli gelire sahip olmayan çok fazla insan yaşıyor. Ben eğitim almadım ama işlerimi profesyonelce yürütmek istiyorum. Çocuklarımın da işlerinde uzman ve yetkin olmasını istiyorum” diyen Laizer, hayat tarzında bir değişikliğe gitmeyeceğini sahip olduğu ve 2 bin ineğe bakmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.