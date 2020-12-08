Tanzanya Darüsselam nerede? Haritadaki yeri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Buna göre, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi. İnternette ve sosyal medyada ise Tanzanya'nın haritadaki yeri ve nerede olduğu soruları sorulmaya başlandı. Detaylar haberimizde...

TANZANYA DARÜSSELAM NEREDE?

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti, Afrika'nın orta-doğu bölgesinde yer alan bağımsız ülke. Ülkenin kuzeyinde Kenya ve Uganda, batısında Ruanda, Burundi ve Kongo DC, güneyinde Zambiya, Malavi ve Mozambik yer alır. Tanzanya'nın doğusunda ayrıca Hint Okyanusu kıyıları yer almaktadır. Darüsselam ise Tanzaya'nın başkentidir. Günümüzde Darüsselam, birçok yönetim binasına ve resmî kuruluşa ev sahipliği yapsa da, sadece bir ticaret kenti olma görevini sürdürmektedir.

Kent, ayrıca ülkenin en büyük limanına sahip olup, ülkenin denizyolu ulaşımının merkezidir. Tanzanya ismi, 26 Nisan 1964'te birleşerek Tanzanya'yı oluşturan Tanganika Cumhuriyeti ve Zengibar ülkelerinin ilk hecelerinden esinlenerek verilmiştir.

Ülkedeki bölgeler aşağıdaki gibidir:

Arusha · Darüsselam · Dodoma · Iringa · Kagera · Kigoma · Kilimanjaro · Lindi · Manyara · Mara · Mbeya · Morogoro · Mtwara · Mwanza · Kuzey Pemba · Güney Pemba · Pwani · Rukwa · Ruvuma · Shinyanga · Singida · Tabora · Tanga · Merkez/Güney Zengibar · Kuzey Zengibar · Kentsel/Batı Zengibar

HARİTADAKİ YERİ