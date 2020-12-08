Samsunspor - Menemenspor maçı CANLI İZLE LİNKİTuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan Dünya Kadın Hakları Günü'nde özel konuk!8 Aralık Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu ?Yayın akışı 9 Aralık Çarşamba | Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, FOX TV yayın akışıDr. Mehmet Güllüoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Mersin'de kadın cinayeti! Öldürdüğü cesedin başında 2 gün beklediPendik'te Çölyak hastalarına büyük destek!Tuzla'da 'Gönüllüler Günü' kutlandı!Tanzanya Darüsselam nerede? Haritadaki yeriMasumlar Apartmanı 13. bölüm izle | 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Tanzanya Darüsselam nerede? Haritadaki yeri

Tanzanya Darüsselam nerede? Haritadaki yeri

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilmesinin ardından Darüsselam'ın haritadaki yeri ve nerede olduğu merak konusu oldu. İşte detaylar...

Tanzanya Darüsselam nerede? Haritadaki yeri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Buna göre, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi. İnternette ve sosyal medyada ise Tanzanya'nın haritadaki yeri ve nerede olduğu soruları sorulmaya başlandı. Detaylar haberimizde...

TANZANYA DARÜSSELAM NEREDE?

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti, Afrika'nın orta-doğu bölgesinde yer alan bağımsız ülke. Ülkenin kuzeyinde Kenya ve Uganda, batısında Ruanda, Burundi ve Kongo DC, güneyinde Zambiya, Malavi ve Mozambik yer alır. Tanzanya'nın doğusunda ayrıca Hint Okyanusu kıyıları yer almaktadır. Darüsselam ise Tanzaya'nın başkentidir. Günümüzde Darüsselam, birçok yönetim binasına ve resmî kuruluşa ev sahipliği yapsa da, sadece bir ticaret kenti olma görevini sürdürmektedir. 

Kent, ayrıca ülkenin en büyük limanına sahip olup, ülkenin denizyolu ulaşımının merkezidir. Tanzanya ismi, 26 Nisan 1964'te birleşerek Tanzanya'yı oluşturan Tanganika Cumhuriyeti ve Zengibar ülkelerinin ilk hecelerinden esinlenerek verilmiştir.

Ülkedeki bölgeler aşağıdaki gibidir:

Arusha · Darüsselam · Dodoma · Iringa · Kagera · Kigoma · Kilimanjaro · Lindi · Manyara · Mara · Mbeya · Morogoro · Mtwara · Mwanza · Kuzey Pemba · Güney Pemba · Pwani · Rukwa · Ruvuma · Shinyanga · Singida · Tabora · Tanga · Merkez/Güney Zengibar · Kuzey Zengibar · Kentsel/Batı Zengibar

HARİTADAKİ YERİ

Tanzanya Darüsselam nerede? Haritadaki yeri



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT