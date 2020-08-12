Tanzanya'da 5.9 şiddetinde deprem!

Tanzanya'da 5.9 büyüklünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

TANZANYA HAKKINDA

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti, Afrika'nın orta-doğu bölgesinde yer alan bağımsız bir ülkedir.

Tanzanya'nın kuzeyinde Kenya ve Uganda, batısında Ruanda, Burundi ve Kongo DC, güneyinde Zambiya, Malavi ve Mozambik yer alır. Tanzanya'nın doğusunda ayrıca Hint Okyanusu kıyıları yer almaktadır.

Tanzanya bir üniter cumhuriyettir. Ülke 26 mikoa adı verilen bölgeden oluşur. Ülkenin başkanı Kasım 2015 tarihinden beri John Magufuli'dir. 1996'dan beri ülkenin başkenti Dodoma olduğu gibi, meclis başta olmak üzere resmî yapıları barındırır. Ancak bağımsızlık tarihinden 1996 yılına kadar, doğudaki kıyı metropolü olan Darüsselam, ülkenin başkentiydi. Günümüzde Darüsselam, birçok yönetim binasına ve resmî kuruluşa ev sahipliği yapsa da, sadece bir ticaret kenti olma görevini sürdürmektedir. Kent, ayrıca ülkenin en büyük limanına sahip olup, ülkenin denizyolu ulaşımının merkezidir. Tanzanya ismi, 26 Nisan 1964'te birleşerek Tanzanya'yı oluşturan Tanganika Cumhuriyeti ve Zengibar ülkelerinin ilk hecelerinden esinlenerek verilmiştir.

Yıllar boyunca süren başarısız bir Afrika sosyalizmi dönemi geçiren Tanzanya halkı, bu dönem içinde toplu tarlalarda çalışmaları için başka yerlere yerleşmeye zorlandı. Bu dönemin ardından Tanzanya, dünyanın en az gelişmiş ve dış yardıma en çok gereksinim duyan ülkelerden biri haline geldi.

Tanzanya genç bir nüfusa sahip olup, 2018 tahmini verilerine göre %63,43'ü 0-24 yaş aralığındadır. Ülkenin sadece %3,04'ü 65 yaş ve üzerindedir.

0-14 yaş: %43.4 (erkek 12,159,482/kadın 11,908,654)

15-24 yaş: %20.03 (erkek 5,561,922/kadın 5,543,788)

25-54 yaş: %30.02 (erkek 8,361,460/kadın 8,284,229)

55-64 yaş: %3.51 (erkek 872,601/kadın 1,074,480)

65 yaş ve üzeri: %3.04 (erkek 706,633/kadın 978,094)

Şehirde yaşayanların oranı 2019 verilerine göre %34,5 olan ülkede, nüfusun yıllık artış oranı 2018 tahmini verilerine göre %2,74 düzeyindedir.