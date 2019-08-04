Tanzanya’da uçak kazası: 2 ölü

Tanzanya'da yaşanan bir uçak kazasında, kullandığı uçağı arkadaşıyla monte eden 17 yaşındaki pilot Megan Werner ve 15 yaşındaki Agnes Keamogetswe Seemela, kazada hayatını kaybetti.

Tanzanya'nın batısında 4 yolcu kapasiteli Sling 4 tipi bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 2 Güney Afrika vatandaşının hayatını kaybettiği yerel yetkililer tarafından bildirildi. Kazada hayatını kaybedenlerin, geçtiğimiz aylarda el yapımı uçakla Güney Afrika'nın Cape Town şehrinden Mısır'ın başkenti Kahire'ye uçuş denemesini başarıyla gerçekleştiren 17 yaşındaki pilot Megan Werner ve 15 yaşındaki Agnes Keamogetswe Seemela olduğu açıklandı. Werner ve Seemela isimli gençler kazada hayatlarını kaybettikleri uçağı kendi elleriyle birleştirmişti.

Tanzanya Sivil Havacılık İdaresi (TCAA) tarafından yapılan açıklamada, Uganda'dan Malavi'ye gittiği sırada Tanzanya hava sahasına giren 4 kişilik Sling uçağı, radardan kaybolmadan önce motor arızası hakkında bir tehlike sinyali verdiğini kaydetti. Kazanın ardından alev alan uçaktan geriye yalnızca motor ve bazı parçalar kaldı. Sikonge Bölge Sorumlusu Peres Magiri, "Saat 07.30 sıralarında Tabora Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra düşen uçakta hayatını kaybeden pilot da yolcu da Güney Afrika vatandaşıydı" açıklamasında bulundu.

Güney Afrika'nın Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı, kazanın araştırıldığını ve olayla ilgili şimdilik daha fazla ayrıntıya sahip olmadıklarını açıkladı. Düşen uçağın U-Dream Global isimli kar amacı gütmeyen bir kuruluşa ait olduğu ortaya çıktı.

U-Dream Global, Haziran ayında bir grup öğrencinin yalnızca 3 haftada 4 kişilik bir Sling uçağı başarıyla inşa edip Cape Town'dan Kahire'ye uçmasının ardından uluslararası basında manşetlere taşındı. İnternet sitesinde yazan bilgilere göre kuruluş, 2018 yılında genç pilot ve motivasyon konuşmacısı olan 17 yaşındaki Megan Werner tarafından, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak kuruldu.

Kaynak: İHA