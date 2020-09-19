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  3. Tanzanyalı Idrissa Bilali Ankara Keçiörengücü tarafından transfer edildi

Tanzanyalı Idrissa Bilali Ankara Keçiörengücü tarafından transfer edildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 19 yaşındaki Tanzanyalı futbolcu Ayoub Idrissa Bilali ile anlaştı.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tanzanyalı orta saha oyuncusuyla 1 yıllık anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Tanzanyalı Idrissa Bilali Ankara Keçiörengücü tarafından transfer edildi

ANKARA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 19 yaşındaki Tanzanyalı futbolcu Ayoub Idrissa Bilali ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tanzanyalı orta saha oyuncusuyla 1 yıllık anlaşma imzalandığı duyuruldu.



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