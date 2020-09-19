Tanzanyalı Idrissa Bilali Ankara Keçiörengücü tarafından transfer edildi
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 19 yaşındaki Tanzanyalı futbolcu Ayoub Idrissa Bilali ile anlaştı.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tanzanyalı orta saha oyuncusuyla 1 yıllık anlaşma imzalandığı duyuruldu.
ANKARA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 19 yaşındaki Tanzanyalı futbolcu Ayoub Idrissa Bilali ile anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tanzanyalı orta saha oyuncusuyla 1 yıllık anlaşma imzalandığı duyuruldu.