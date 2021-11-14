Tanzifat Amelesi ne demek, TDK'ya göre Tanzifat Amelesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tanzifat amelesi ne demek? Tanzifat amelesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tanzifat amelesi kelimesi. Peki tanzifat amelesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tanzifat amelesi nedir, tanzifat amelesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TANZİFAT AMELESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tanzifat amelesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tanzifat amelesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Temizlik işi yapan kimse

