Tanzim satış noktalarından hangi bakliyatlar satılıyor?

Gıda fiyatlarındaki artış sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan'nı talimatıyla tanzim satış başlamıştı. Vatandaşa müjdeli haber geldi. Tanzim satış ürünleri gittikçe artıyor, ve son olarak bakliyatların da tanzim satışta satılacağı bilgisi verildi.

TANZİM SATIŞ NOKTALARINDA HANGİ BAKLİYATLAR SATILACAK?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa kaliteli ve ucuz sebze ve bakliyat tedarikinin sağlanması yönündeki talimatının ardından Başkent'in 30 ayrı noktasına kurularak 10 çeşit sebzenin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu tanzim satış noktalarında, şimdi de bakliyat satışı başlıyor.

Enflasyonla topyekun mücadeleye destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, üreticiden tüketiciye doğrudan ulaştırılan ürünleri çeşitlendirerek, 26 Şubat Salı gününden itibaren bakliyat ve elma satışı da yapacak.

TANZİM SATIŞ NOKTALARINA BAKLİYAT DA GELİYOR

Ankara'nın 30 ayrı noktasında kurulan ve haftanın 7 günü açık olan Tanzim Satış Noktalarında; nohut, pirinç ve yeşil mercimek ile elma satışı İstanbul ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Halk sebze tanzim satış noktalarına İzmir, Ankara, Mersin, Antalya ve Kütahya'daki Tarım Bakanlığı Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla ulaştırılan 10 sebzeden sonra bakliyat ürünleri de 2 kilogramlık paketler halinde Toprak Mahsülleri Ofisi'nden temin edilecek.

TANZİM SATIŞA ELMA DA GELİYOR PEKİ KİLOSU KAÇ TL?

İlk kez satış noktalarındaki tezgahta yerini alacak elma ise 3 TL'den satılacak. Komisyoncuları aradan çıkararak yüksek fiyatlı ürünlerin düşük fiyatlarla vatandaşlara ulaştırıldığı tanzim satış noktalarında, peşin ya da kredi kartı ile ödeme yapılabiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını yakın zamanda Türkiye'nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com'da başlatıyoruz" dedi.

Bakan Turhan konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

ONLINE TANZİM SATIŞ HANGİ İNTERNET SİTESİNDEN YAPILIR? NEREDEN YAPILIR?

"Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteği ve PTT AŞ güvencesiyle başlatılan bu proje kapsamında tarım ürünlerinin vatandaşımıza ulaşması sürecinde yaşanan aracı hizmet ücretlerini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. www.epttavm.com internet adresinde e-Tanzim olarak hizmete sunulan meyve ve sebzeler tanzim fiyatları ile satılırken, tüm ürünler PTT Kargo ve Lojistik aracılığı ile güvenle vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. Vatandaşlarımızın tanzim noktalarında sıra beklememesi, sebze ve meyvelerini uygun şartlarda ucuz olarak alabilmeleri için Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com olarak sorumluluk üstlendik. Vatandaşımıza ekstra ücret yansımaması ve uygulamada avantajların artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte çaba içerisindeyiz. e-Tanzim uygulamamamızın süratle başlatılması için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz"

E-TANZİM NE DEMEK? NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, e-Tanzim ürünlerine https://www.epttavm.com/kampanyalar/turkiye-kazanacak/turkiye-kazanacak linki üzerinden ulaşabilecek.

Yüksek fiyatların düşürülmesi için belediyeler vasıtasıyla başlanan tanzim satışın etkisi her geçen gün artmaya devam ediyor. Tanzim satışların başlamasıyla birlikte vatandaşlar ucuza gıda tüketirken, zincir marketler de fiyat indirmeye başladı. Tanzim satış noktalarına yoğun ilgi gösterilirken, vatandaşlar ürünlerden satın alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bu konuda bir müjde vererek, tanzim satışların internet ortamından da yapılabileceğini açıkladı. Böylece uzun kuyruklara girmeye de gerek kalmayacak.

E-TANZİM'DEN NASIL ALIŞVERİŞ YAPILIR?

Bakan Turhan, "Sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte enflasyonla topyekün mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını yakın zamanda Türkiye'nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com'da başlatıyoruz" dedi. Online olarak sipariş verilen ürünleri vatandaşa PTT Kargo ulaştıracak.



ONLINE TANZİM SATIŞ FİYATLARI NEDİR?

Bakan Turhan'ın açıklaması sonrası vatandaşların online fiyatları merak etmesiyle www.epttavm.com'da yoğunluk yaşanmaya başlandı. İnternetten yapılacak tanzim satış fiyatları şöyle:

Havuç: 2,50 TL

Ispanak: 4 TL

Maydanoz: 2,25 TL

Salatalık: 4 TL

Patates: 2 TL

Soğan: 2 TL

Patlıcan: 4,50 TL

Biber: 6 TL