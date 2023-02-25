Tao Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tao Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tao Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tao Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tao Liu 22 Ocak 1985 tarihinde Suzhou, Jiangsu şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘涛 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tao Liu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 23 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Tao Liu'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 28 Şubat 2023 tarihinde bitmektedir.

Tao Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tao Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tao Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tao Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında TJ Songjiang

4 Ocak 2013 yılında GD Sunray Cave

16 Şubat 2015 yılında DL Transcen.

23 Ocak 2017 yılında SZ Renren

9 Mart 2018 yılında SZ Dongwu

23 Şubat 2019 yılında CD Rongcheng

Tao Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tao Liu şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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