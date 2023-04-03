Tao Sako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tao Sako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tao Sako adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tao Sako Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tao Sako 12 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tao Sako Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PPM.UK yapmaktadır. Tao Sako, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Chamois Niort B futbol takımında oynamaktadır. FC Chamois Niort B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tao Sako'nin FC Chamois Niort B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Tao Sako Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tao Sako futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Niort B
Tao Sako Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tao Sako şuan FC Chamois Niort B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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