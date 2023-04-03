Tao Sako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tao Sako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tao Sako kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tao Sako ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.