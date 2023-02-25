Tao Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tao Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tao Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tao Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tao Wang 2 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王韬 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tao Wang Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 1 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Tao Wang'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi 2 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Tao Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tao Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tao Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tao Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2022 yılında QD Hainiu

Tao Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tao Wang şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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