Taofiq Jibril kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taofiq Jibril Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taofiq Jibril adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taofiq Jibril Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taofiq Jibril 23 Nisan 1998 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Nijerya,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taofiq Jibril Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rstt management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat-Armenia futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat-Armenia takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Taofiq Jibril'nin FC Ararat-Armenia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Taofiq Jibril Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taofiq Jibril isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taofiq Jibril Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taofiq Jibril futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2018 yılında Portimonense 23

1 Temmuz 2019 yılında Valadares Gaia

24 Eylül 2020 yılında MSK Zilina

3 Şubat 2022 yılında Zlate Moravce

30 Haziran 2022 yılında MSK Zilina

5 Ocak 2023 yılında Ararat-Armenia

Taofiq Jibril Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taofiq Jibril şuan FC Ararat-Armenia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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