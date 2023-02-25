Taoyu Piao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taoyu Piao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taoyu Piao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taoyu Piao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taoyu Piao 18 Mayıs 1993 tarihinde Yanbian şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 朴韬宇 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taoyu Piao Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 2 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Taoyu Piao'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Taoyu Piao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taoyu Piao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taoyu Piao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taoyu Piao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2015 yılında HRB Yiteng

27 Şubat 2019 yılında TJ Teda

27 Nisan 2022 yılında CQ Liangjiang

2 Haziran 2022 yılında TJ Jinmen Tiger

Taoyu Piao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taoyu Piao şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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