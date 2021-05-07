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  3. TAP, Ramazan Bayramı öncesi yetim ve öksüz çocuklarının yüzlerini güldürdü

TAP, Ramazan Bayramı öncesi yetim ve öksüz çocuklarının yüzlerini güldürdü

Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu, Yetimler Haftası kapsamında Ramazan Bayramı öncesi yetim ve öksüz çocuklara bayramlık aldı. Konuya ilişkin konuşan TAP Başkanı Dr. Mehmet Ali Danışman, bir projeye daha imza attıklarını kaydederek," Yetim ve öksüz çocukların yüzlerini güldürdük" dedi.

TAP, Ramazan Bayramı öncesi yetim ve öksüz çocuklarının yüzlerini güldürdü

Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu, Ramazan Bayramı öncesi önemli bir etkinliğe imza atarak Yetimler Haftası kapsamında çocuklara bayramlık aldı, yüzlerde tebessüm oluşturdu. 

Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu (TAP) olarak amaçlarının  Afyonkarahisar ili, ilçeleri, kasabaları ve köylerinde bulunan yetim ve öksüz çocukların bir nebzede olsa yüzlerini güldürmek olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mehmet Ali Danışman," Ramazan Bayramında yeni ayakkabıları, elbiseleri ile Bayrama hazırlamak bizleri ve tüm hemşerilerimizi mutlu etti." dedi.

Platform olarak bu yıl ilk kez gerçekleştirdikleri “Yetimler Haftası” etkinliği için duyarlı olan tüm hemşerileri kutlayan Dr. Mehmet Ali Danışman,"  Bu birlik ve beraberliğin bir göstergesidir. " dedi.

TAP, Ramazan Bayramı öncesi yetim ve öksüz çocuklarının yüzlerini güldürdü

"YETİM VE ÖKSÜZ ÇOCUKLARIMIZIN YÜZLERİNİ GÜLDÜRDÜK"

Başkan Mehmet Ali Danışman," Tüm dünyanın mücadele ettiği salgın hastalık nedeniyle sevdiklerimizi, yakınlarımızı, dostlarımızı kaybettik. Yaşadığımız zor günlerde birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşmanın gücünü de yanımıza alarak yetim ve öksüz çocuklarımızın yüzlerini güldürdük. Bu yavrularımıza  destek olan TAP Yetimler Haftası organizasyon ekibine, İl, ilçelerde gönüllü görev alan kardeşlerime  ve desteklerini esirgemeyen tüm hemşerilerime saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. 

TAP, Ramazan Bayramı öncesi yetim ve öksüz çocuklarının yüzlerini güldürdü

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Başkan Danışman ,TAP (Türkiye Afyonkarahisar'lılar Platformu) olarak Ayfon'un sosyal, kültürel, gelenek ve göreneklerini tüm dünyaya tanıtmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Danışman, TAP Afyonkarahisarlılar olarak bu yıl başlattıkları etkinliklere önümüzde yılda devam edeceklerini sözlerine ekledi.  

TAP, Ramazan Bayramı öncesi yetim ve öksüz çocuklarının yüzlerini güldürdü

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