Tapa ne demek, TDK'ya göre Tapa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tapa ne demek? Tapa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tapa kelimesi. Peki tapa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tapa nedir, tapa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAPA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tapa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tapa kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre tapa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plastikten tıkaç, tıpa

- Top mermisinin ucuna takılan ve mermi atıldıktan sonra patlamasını sağlayan ayarlı başlık



TAPA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kör tapa

