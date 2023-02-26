Tapelo Xoki Nyongo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tapelo Xoki Nyongo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tapelo Xoki Nyongo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tapelo Xoki Nyongo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tapelo Xoki Nyongo 1 Ocak 1995 tarihinde Khayelitsha, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tapelo Xoki Nyongo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSG yapmaktadır. Tapelo Xoki Nyongo , Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tapelo Xoki Nyongo 'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tapelo Xoki Nyongo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/tp_xoki27?igshid=MTA0ZTI1NzA=

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Tapelo Xoki Nyongo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tapelo Xoki Nyongo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Tapelo Xoki Nyongo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tapelo Xoki Nyongo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında AmaZulu FC

1 Temmuz 2022 yılında Orlando Pirates

Tapelo Xoki Nyongo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tapelo Xoki Nyongo şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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