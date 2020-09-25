Tapu daireleri ve banka önü kapkaççıları yakalandı

İstanbul ve Tekirdağ'da tapu dairelerinin ve bankaların önlerinde kapkaç yöntemiyle vatandaşların parasını çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Kesinleşmiş hapis cezası ve aranmaları olan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul ve Tekirdağ'da 2017 yılından itibaren banka ve tapu dairelerinden çıkan vatandaşları kapkaç yapan 2 şüpheli 17 Eylül tarihinde polis ekiplerinin GBT kontrolünde yakalandı. Şüphelilerden Muharrem K.'nın 10 adet gasp ve nitelikli hırsızlık suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu diğer şüpheli Akın Ş.'nin 13 adet gasp ve nitelikli hırsızlık suçundan 2 yıl ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin banka ve tapu dairelerinden takipli kapkaç, gasp ve otodan hırsızlık olaylarından vatandaşları toplamda 600 bin TL ve 55 bin dolar zarara uğrattığı öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.