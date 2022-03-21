Tapu Kadastro Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tapu Kadastro Teknikeri görev tanımı nedir, Tapu Kadastro Teknikeri ne iş yapar, Tapu Kadastro Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tapu Kadastro Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tapu Kadastro Teknikeri Tanımı;

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Tapu Kadastro Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Tapu Kadastro Teknikeri Maaşları

Tapu Kadastro Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tapu Kadastro Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tapu Kadastro Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.26

Meslek Adı :

Tapu Kadastro Teknikeri Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Ev, tarla, bahçe, fabrika gibi taşınmaz malların yerlerini gösteren haritaların çıkarılması ve bunların tapuya kaydedilmesi konusunda harita ve kadastro mühendisi ile harita teknisyeni arasında görev yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tapu Kadastro Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yerleşim bölgelerinde, tarım ve orman alanlarında bireylere veya kurumlara ait taşınmaz malın alanını ölçmek, sınırlarını belirlemek, haritasını yapmak ve sahipleri adına tapu kayıtlarına işlemek,

b) Yol, baraj gibi kamuya ait yapılar için gereken alanın ölçümünü yapmak, bu alan içinde kamulaştırılması gereken yapıları belirlemek,

c) Topoğrafik ölçme aletleri ile araziyi ölçmek, notlar almak, eğimini belirlemek, aldığı ölçümlerle harita çizim tekniğine uygun olarak arazinin haritasını çizmek,

d) Almış olduğu ölçümleri belirli oranlarda küçülterek ölçeklerini saptamak, uygulama projesine işlemek,

e) Mahkemelerde bilirkişi olarak görev almak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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