Tapu Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tapu Teknisyeni görev tanımı nedir, Tapu Teknisyeni ne iş yapar, Tapu Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tapu Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tapu Teknisyeni Tanımı;

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Tapu Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Tapu Teknisyeni Maaşları

Tapu Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tapu Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tapu Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.37

Meslek Adı :

Tapu Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tapuda kayıtlı taşınmaz mallara ilişkin olarak mülkiyeti nakleden akitleri düzenleme, sınırlı ayni haklara ilişkin ve mülkiyet hakkını sınırlayan işlemleri yapma, akitsiz tapu işlemlerini yapma ve tapu siciline tescil etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Tapu Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a İş yerine gelen talep sahiplerinin başvurularını almak,

b) Resmi yazışmaları hazırlamak,

c) Her türlü akitli tapu işlemlerini yapmak,

d) Her türlü akitsiz tapu işlemlerini yapmak,

e) Her türlü resmi yazışmalı tapu işlemlerini yapmak,

f) Arşivleme işlemlerini yapmak,

g) Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) paket programını kullanmak,

h) Tapu kütüğüne tescil işlemi yapmak,

i) Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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