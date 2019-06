Tapu ve Kadastro Müdürü uyardı! Bunu E-Devlet'e girip mutlaka yapın

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Adlı, vatandaşların taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden anında haberdar olmaları için e-Devlette "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" kısmına numaralarını kaydetmesi gerektiğini, böylece yapılan işlem bilgileri dışındaysa cep telefonlarına otomatik gönderilecek SMS sayesinde hemen ilgili tapu müdürlüğüyle irtibata geçebileceklerini açıkladı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Türkiye'nin en önemli kamu ağı e-Devlette, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün birçok uygulamasına tek tuşla erişmenin mümkün hale geldiğini de sözlerine ekledi...

Vatandaşın "turkiye.gov.tr" web adresinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü linkine tıkladığında karşısına birçok seçenek çıktığını ifade eden Adlı, bu kapsamda "e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler" başlığında Tapu Bilgileri Sorgulama, Tapu ve Kadastro Harç ve Döner Sermaye Sorgulama, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Belge Doğrulama, Tapu Taşınmaz Beyan, Tapu Telefon Bilgileri Beyanı, "Kimlik Doğrulama Hizmetleri" başlığında, Satış İşlemi Başvurusu, Tapu Kayıt Belgesi, Tusaga-Aktif Sistemi Kullanıcı İşlemleri, Web Tapu İşlemleri, "Kuruma Ait İnternet Sitesi Üzerinden Sunulan Hizmetler" başlığında ise Satış İşlemi Başvurusu ve Tapu Kayıt Belgesi seçeneklerinin çıktığını anlattı.

"UYGULAMA İLE TAPUDA İŞLEM GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTI"

Adlı, sunulan hizmetlerin en önemlilerinden birinin de taşınmazlar üzerinde başlatılan işlemlerden bilgilendirilmek için hazırlanmış "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" seçeneği olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden haberdar olmak için e-Devlette 'Tapu Telefon Bilgileri Beyan' kısmından cep telefonu numarasını kaydetmeli. Bu uygulama ile kişinin adına kayıtlı taşınmazlar ile ilgili herhangi bir işlem başlatıldığında kişiye kısa mesaj (SMS) yolu ile bilgi veriliyor. Cep telefonlarına 'Adınızda kayıtlı taşınmaz üzerinde Tapu Müdürlüğünde ... sıra no ile işlem yapılmaktadır' şeklinde otomatik SMS gönderiliyor. İşlem kişinin bilgisi ve isteği dışında ise kişi hemen ilgili tapu müdürlüğü ile irtibata geçerek duruma müdahale edebiliyor. Bu uygulama tapuda işlem güvenliğini önemli ölçüde artırdı."

Adlı, vatandaşın her konuda olduğu gibi taşınmazların alım ve satımı konusunda da bilgilendirmesinin öncelikle onların yararına olduğunun altını çizdi.

E- DEVLET NEDİR?

e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Bürokratik ve klasik devlet kavramının yerini almaya başlayan e-devlet anlayışı ile, her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan sistemler ile devlet kurumlarına ve kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi hedeflenmektedir.

e-Devlet projesi, en geniş anlamıyla daha iyi bir devlet yapısının oluşturulmasını amaçlar, yani e-Devlet, “e”den çok, “devlet”e odaklanmaktadır. e-Devleti oluşturan temel unsurlar, e-Şirket, e-Kurumdur e-Vatandaş. Her biri kendi içerisinde “e” olgusunu gerçekleştirmeye uğraşacak ve birbirinden etkilenerek güçlenip gelişecek ve giderek e-devlet oluşacaktır. e-Devlet’in sunacağı temel hizmetlerin yönü üç grupta toplanabilir.

E-DEVLET SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

e-Devlet sistemine giriş, www.turkiye.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir. Siteye girildikten sonra beş farklı giriş seçeneği sunulur. Bu giriş seçeneklerini e-Devlet şifresi, mobil bankacılık, internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı ve e-imza oluşturur. Giriş seçenekleri arasında en çok kullanılan e-Devlet şifresi ile giriş seçeneğidir. e-Devlet şifresi ile giriş için şifreniz yoksa PTT şubelerinden e-Devlet şifresi talebinde bulunabilirsiniz. e-Devlet şifresi, PTT şubesi tarafından kapalı zarf içerisinde ve 2 Türk Lirası ücret karşılığında size verilir. e-Devlet şifresi, sistemde bulunan kişisel bilgilere erişim için imkan sağladığı için güvenlik amaçlı olarak başkaları ile paylaşılmaması gereklidir.

e-Devlet şifresi alındıktan sonra www.turkiye.gov.tr internet sitesine girilir. Buradan T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ilgili yerlere yazılarak e-Devlet sistemine giriş yapılmış olur.

E-DEVLET İLE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

e-Devlet sistemi ile yapılabilecek olan işlemler genel başlıklar altında sorgulama, bilgi alma ve başvuru olarak toplanabilir. e-Devlet ile sunulan hizmetlerden yararlanmak için sisteme giriş yapılır. Ardından açılan ekranın sol üst kısmında yer alan menüden e-Hizmetler bağlantısı tıklanır. Burada çeşitli kurumlar ve her bir kurumun vermiş olduğu çeşitli hizmetler menüsü bulunur. Menüler üzerinden hizmetlere ulaşılabilir ve işlemler gerçekleştirilebilir.

e-Devlet sistemini kullananlar tarafından en çok işlem yapılan kamu kurumları; Sosyal Güvenlik Kurumu, Adalet Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’dır.



En çok işlem yapılan Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetleri kullanılarak emeklilik ile ilgili işlemler dakikalar içerisinde yapılabilir. Sistemde yer alan ‘’Ne Zaman Emekli Olabilirim?’’ uygulaması kullanılarak emeklilik için gerekli olan yaşın hesaplaması da yapılabilir. Bunun dışında Yükseköğretim Kurumu menüsünden öğrenci belgesi çıkartılabilir. Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetleri kullanılarak da trafik cezası borcu olup olmadığı bilgisine ulaşılabilir. Bunlara benzer işlemler e-Devlet sistemi ile kısa sürede halledilebilir.

E-DEVLET ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

e-Devlet şifresi unutulduğunda sistem üzerinden yeni bir şifre oluşturulabilir. Yeni şifre oluşturulabilmesi için, daha önce sisteme giriş yapıldığında cep telefonu numarasının kayıt edilmiş olması gereklidir. Sisteme cep telefonu numarası kayıt edilmemişse de PTT şubesine giderek yeni bir şifre alımı yapılabilir

E-DEVLET ŞİFREMİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM?

PTT şubeleri tarafından verilen e-Devlet şifreleri, akılda tutulması konusunda zor olabilir. Daha akılda kalıcı bir şifre oluşturabilmek için e-Devlet sistemine giriş yapılması gereklidir. e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra internet sitesinin sağ üst tarafında yer alan bölümden ‘’Benim Sayfam’’ butonuna tıklanır. Açılan sayfadan ‘’Şifre ve Güvenlik Ayarlarım’’ bağlantısına girilerek, buradan gerekli şifre değişikliği işlemleri gerçekleştirilebilir.