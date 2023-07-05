Tapuda yeni dönem resmen başladı! Artık tapu dairelerine gitmeye gerek yok: Sistem değişti

Yeni uygulama ile birlikte taşınmaz satış sözleşmeleri, artık sadece tapu müdürlüklerinde değil, noterliklerde de yapılabilecek. Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, arsa, tarla, konut, iş yeri gibi her türlü taşınmazın satış işlemleri noterliklerde gerçekleştirilecek.

Bu uygulama ile taşınmaz satış süreçleri daha hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanabilecek. Satış işlemleri noterler tarafından yapılacak ve sözleşmeler noter huzurunda imzalanacak. Bu sayede, taraflar arasındaki hak ve yükümlülüklerin daha sağlam bir şekilde belirlenmesi ve korunması sağlanacak.

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BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN NOTERLİK SEÇEREK BAŞVURUDA BULUNABİLECEK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç liderliğindeki yeni uygulama, bugün Ankara'daki bir noterlikte başlatılacak ve taşınmaz satışlarının hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak. Türkiye Noterler Birliği'nin e-Başvuru sistemi üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler, istedikleri noterliği seçerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Başvurunun kabul edilmesiyle birlikte noterlik, başvuruyu incelerken taşınmazın sahibinin doğruluğunu tespit edecek ve tapu kayıtlarını detaylı bir şekilde inceleyerek satışa engel bir durum olup olmadığını kontrol edecek.

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Kabul edilen başvurular sonrasında, ilgililere gerekli harç ve tapu döner sermaye hizmet bedeliyle ilgili bilgilendirme mesajları cep telefonlarına gönderilecek. Harç ve masrafların ödenmesinin ardından alıcı ve satıcı, noterliğe davet edilerek taşınmaz satış sözleşmesini imzalayacak.

Noter huzurunda gerçekleşen imza töreninin ardından sözleşmeler, elektronik ortamda sisteme kaydedilecek ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine gönderilecek. Böylelikle taşınmaz ilgili tapu kütüğüne tescil edilecek ve devir tamamlanmış olacak.

Tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından, noter tarafından tapu ve diğer belgeler ilgili taraflara teslim edilecek. Bakan Tunç, bu yeni uygulamanın tapu müdürlüklerindeki yoğunluğu azaltarak vatandaşların işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlamalarına olanak sağlayacağını vurgulamıştır.

Ayrıca, hafta sonları da taşınmaz satış sözleşmelerinin gerçekleştirilebilmesi için nöbetçi noterlik uygulamasının hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Bu da vatandaşlara daha fazla esneklik ve rahatlık sağlayacak ve işlemlerin hafta içi sınırlamasını ortadan kaldıracaktır.

Bu uygulama ile birlikte tapu müdürlüklerindeki yoğunluk azalacak ve işlemler daha verimli bir şekilde yürütülebilecek. Ayrıca, nöbetçi noterlik uygulamasının da devreye girmesi planlanıyor, bu da taşınmaz satış işlemlerinin hafta sonları da yapılabilmesini sağlayacak ve vatandaşlara daha fazla esneklik sunacak.

Noterliklerde taşınmaz satış sözleşmelerinin yapılabilmesi, güvenliğin ve hukuki süreçlerin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu uygulama, vatandaşların taşınmaz satış işlemlerini daha güvenilir bir ortamda gerçekleştirebilmelerini sağlayacak ve sektördeki uygulama standartlarını yükseltecektir.

Ayrıca, noterliklerin bağımsız ve tarafsız bir şekilde işlem yapma yetkisine sahip olması, satıcı ve alıcılar arasında adil bir denge sağlayacak ve her iki tarafın haklarının korunmasını temin edecektir. Noterler, satış sözleşmelerini titizlikle inceler ve gerekli hukuki kontrolleri yaparlar. Bu sayede, taraflar arasında anlaşmazlıkların önüne geçilir ve uyuşmazlıkların hızlı bir şekilde çözülmesi sağlanır.