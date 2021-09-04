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Tara De Vries kimdir, nereli, kaç yaşında?

Sevgilisi varken Mahmut Kırmızıgül'le görüntülenen ve iki kişiyi aynı anda idare ettiği yönünde hakkında haberler çıkan Tara De Vries merak konusu oldu. Peki Tara De Vries kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Tara De Vries kimdir, nereli, kaç yaşında?

İş insanı Öncü Sönmez ile sevgiliyken Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile görüntülen Tara De Vries bu hareketi sonrası terk edilerek yalnız kaldı. Bunun üzerine Tara De Vries kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

TARA DE VRİES KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

6 Ekim 1998 tarihinde Amsterdam’da dünyaya gelen Tara De Vries  2018 Miss Turkey Güzellik yarışmasında 2.lik derecesini kazanarak Tayland'da düzenlenen Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

Liseyi Hollanda'da tamamlayan Tara,  ardından Koç Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde 1 sene okudu. Devamında ilgi duyduğu alana yönelerek, eğitimine Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü’nde devam eden Tara de Vries, Türk/Hollanda çifte vatandaşıdır.

Tara De Vries kimdir, nereli, kaç yaşında?

Süeda Çil'den kamera önü ve drama eğitimi alan Tara de Vries, Dialog Anlatım İletişimde Oyunculuk ve Diksiyon Eğitim Programı’nı tamamlamasının ardından Selim Bayraktar ile oyunculuk eğitimi özel dersleri aldı.

Tara de Vries aynı zamanda binicilik, çim hokeyi, kayak, okçuluk, dalış sporlarıyla ilgilenmektedir.

Tara De Vries kimdir, nereli, kaç yaşında?

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