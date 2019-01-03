İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Taraftar kavgasında öldürülen gençle ilgili 7 tutuklama

Taraftar kavgasında öldürülen gençle ilgili 7 tutuklama

Yıldırım Bosnaspor ve Küçüköyspor futbol takımları arasındaki müsabaka öncesinde iki takım taraftarları arasında çıkan olayda Muhammet Yücel'in öldürülmesiyle ilgili 7 kişi tutuklandı.

Taraftar kavgasında öldürülen gençle ilgili 7 tutuklama

Yıldırım Bosnaspor ve Küçüköyspor futbol takımları arasındaki müsabaka öncesinde iki takım taraftarları arasında çıkan olayda Muhammet Yücel'in öldürülmesiyle ilgili 7 kişi tutuklandı.

Bayrampaşa'da 30 Aralık'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçüköyspor futbol takımları arasındaki müsabaka öncesinde iki takım taraftarları arasında meydana gelen olayda Muhammet Yücel isimli genç bıçaklanarak öldürülmüştü. Gencin ölümüyle ilgili C. Z., E. D., N. A., M. B., S. B. ile yaşları küçük olan B. H. ve K. S. Ö. "Kasten öldürme, kasten yaralama ve 6222 SKM" suçlarından tutuklandı.

Olayla ilgili M. B., S. K., A. K., E. Y. ve E. S. isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.