İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Taraftardan Ersun Yanal’a sevgi gösterisi

Taraftardan Ersun Yanal’a sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar, Sivasspor maçı öncesinde Teknik Direktör Ersun Yanal'a tezahüratlarla destekte bulundu.

Taraftardan Ersun Yanal’a sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar, Sivasspor maçı öncesinde Teknik Direktör Ersun Yanal'a tezahüratlarla destekte bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlar, Sivasspor maçı öncesinde Teknik Direktör Ersun Yanal'a sevgi gösterisinde bulundu. Seremoniden sonra kale arkasından başlayan "Ersun Yanal" tezahüratları tüm statta yankılanırken Yanal ise sahaya çıkıp taraftarı alkışlayarak teşekkür etti.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.