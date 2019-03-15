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Taraftardan Sivassporlu futbolculara alkış

Fenerbahçeli taraftarlar, Sivasspor'un golü sonrasında kırmızı-beyazlı futbolcuları alkışlayarak destek verirken sarı-lacivertli futbolculara tepki gösterdi.

Taraftardan Sivassporlu futbolculara alkış

Fenerbahçeli taraftarlar, Sivasspor'un golü sonrasında kırmızı-beyazlı futbolcuları alkışlayarak destek verirken sarı-lacivertli futbolculara tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan müsabakanın 73. dakikasında Sivasspor adına Özer Hurmacı topu ağlara gönderirken sarı-lacivertli taraftarlar Sivassporlu futbolcuları alkışladı. Alkışlama sonrası ıslıklarla Fenerbahçeli futbolculara tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar 74. dakikada Soldado'nun beraberlik golüyle moral depoladı.

Kaynak: İHA

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