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  3. Taraftarlar ayaklandı! Chelsea’li taraftarlar Avrupa Süper Ligi'ne tepkili

Taraftarlar ayaklandı! Chelsea’li taraftarlar Avrupa Süper Ligi'ne tepkili

Futbol severler Avrupa Süper Ligi'ne tepkilerini dile getirdi. Yaklaşık bin kişi, maç öncesi Stamford Bridge stadyumu önünde toplanarak, Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararı alan kulüplerine tepki gösterdi.

Taraftarlar ayaklandı! Chelsea’li taraftarlar Avrupa Süper Ligi'ne tepkili

Maçtan saatler önce toplanmaya başlayan Chelsea'li taraftar grubu, İngiltere klüplerinden Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham ve Chelsea'nin yer almak için karar verdiği Avrupa Süper Ligine karşı olduklarını belirten pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi. İngiltere'den önde gelen 6 kulübün de dahil olduğu 12 futbol kulübü, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladıktan hemen sonra UEFA ve FIFA yaptığı karşı açıklama ile alınan karara onay vermediklerini ve gerekli yaptırımları uygulayacaklarını açıklamıştı.

SAATLERCE EYLEM YAPTILAR

Bugün gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Chelsea kulübünün sahibi Roman Abromoviç'in taraftarların tepkisi ve yönetim kurulunun da onayıyla aldıkları karardan vazgeçilmesi yönünde sürecin başlatıldığını açıkladı. Stamford Bridge stadyumu önünde toplanan taraftarlar saatlerce süren eylemlerinin ardından , olaysız bir şekilde dağıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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