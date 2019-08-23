Taraftarlar bando eşliğinde maça davet edildi

TFF 1. Lig'de Balıkesirspor'un yarın akşam oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına taraftarlar bando eşliğinde davet edildi.

Balıkesirspor Taraftarlar Derneği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor öncesi, Kent Orkestrası müzisyenleri eşliğinde Karesi Belediyesi önünde toplanarak, taraftarları maça davet etti. Yürüyüş öncesi taraftarların tribün lideri Nurettin Poyraz, Balıkesirspor'un zor günler geçirdiğini belirterek, "TFF 1. Lig'de sezon başladı. İçeride oynayacağımız ilk maç öncesi taraftar olarak üzerimize düşen ne varsa sonuna kadar yapacağız. Bugün Balıkesirspor'un maçını insanlara duyurmak için sokağa çıktık. Genç müzisyen arkadaşlara ve liderler Volkan abime teşekkür ediyoruz. Hiç bir karşılık beklemeden bizimle beraber oldular. İstediğimiz gibi biz taraftarlar olarak elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Balıkesirspor taraftarları ve genç müzisyenler belediye binası önünden Milli Kuvvetler Caddesi ve Ali Hikmet Paşa Meydanı'na kadar yürüyerek vatandaşları yarın oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasına davet ettiler.

Kaynak: İHA