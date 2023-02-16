Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile Basel arasında oynanacak play-off karşılaşma öncesinde taraftarlar birlik mesajı verdi. Taraftarların deprem felaketi için hazırladığı koreografi duygulandırdı.

Melahat Ersoy
Editör
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UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile Basel arasında oynanacak play-off karşılaşma öncesinde taraftarlardan duygulandıran koreografi hazırlandı.

Taraftarlar depremzedeler için Tek Yürek oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı

TARAFTARLARDAN DUYGULANDIRAN KOREOGRAFİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, bu akşam saat 20.45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda Basel'i ağırladı. Karşılaşma öncesi, tribünleri dolduran farklı takımlara gönül vermiş taraftarlardan duygulandıran koreografi sergilendi.

Taraftarlar depremzedeler için Tek Yürek oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı

TÜM GELİR DEPREMZEDELERE AKTARILACAK

Bu maç öncesi bordo-mavili kulüp, tüm geliri deprem bölgesine aktarılacak müsabaka için tüm taraftarları Trabzon'a maça davet etmişti.

Taraftarlar depremzedeler için Tek Yürek oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı

Taraftarlar depremzedeler için Tek Yürek oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı

Taraftarlar depremzedeler için Tek Yürek oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı

Taraftarlar depremzedeler için Tek Yürek oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı

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