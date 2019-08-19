Taraftarlar Fenerbahçeli futbolcuları tribünlere davet etti

Fenerbahçeli taraftarlar sarı-lacivertli futbolcuları maç sonunda tribünlere davet ederken "Lider geliyor" tezahüratlarında bulundu.

Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası sarı-lacivertli taraftarlar Fenerbahçeli futbolcuları "Lider geliyor" tezahüratlarıyla tribünlere çağırdı. Futbolcular ise bu duruma alkışlarla cevap verirken tüm tribünleri selamladı.

Kaynak: İHA