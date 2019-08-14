Taraftarlar stat çevresinde toplanıyor... Son durum havadan fotoğraflandı İNGİLTERE'nin Liverpool ile Chelsea takımları arasında Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde bu akşam oynanacak UEFA Süper Kupa karşılaşması için stat ve çevresinde son durum havadan görüntülendi.

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İNGİLTERE'nin Liverpool ile Chelsea takımları arasında Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde bu akşam oynanacak UEFA Süper Kupa karşılaşması için stat ve çevresinde son durum havadan görüntülendi. Görüntülerde taraftarların stat çevresinde toplanmaya başladığı görülüyor. (FOTOĞRAF) DHA



